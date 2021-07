Grupo voltado à filantropia se fortalece em cada campanha realizada

O grupo, “Juntos somos Mais fortes”, liderado por Ana Lúcia Fernandes e Iauri Dias vem crescendo dia a dia, e com isso, eles estão conseguindo ajudar instituições e pessoas com alguma necessidade.

Nos últimos 40 dias, o Grupo arrecadou 600 litros de leite que foi doado ao Asilo Viver Residencial Geriátrico. O casal ressalta que o apoio de todos é fundamental e agradece a cada pessoa que acredita nessa proposta e desta forma colabora.

Nesse contexto, Ana cita que o Consulado do Inter, através do Cônsul Vilmar Freitas, somou-se à causa e isso fortalece a ação. “Assim, acreditamos que estamos no lugar certo e com pessoas certas, bem como nossa maior incentivadora Carmem Hoffman ( empresária Bombonieri Delicatti).

Quero agradecer a cada um, a recompensa virá de Deus a cada um em forma de Bençãos. Gratidão me define….amo meus velhinhos e movo céus e terras por eles!”- encerrou Ana.