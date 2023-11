GT Adão Brandolt realiza baile à fantasia para arrecadar alimentos para o Natal do Bem

No último domingo (26), o Grupo Tradicionalista Adão Brandolt, uma instituição de tradição familiar, liderada por Luiz Brandolt juntamente com a esposa, filho, amigos e simpatizantes, realizou com sucesso sua festa à fantasia. Localizado em sede própria, no bairro São João, o grupo preza por valores como amizade, companheirismo, bons costumes e a tradição gaúcha, sendo um espaço aberto a todos, sem distinção.

O evento teve como propósito a arrecadação de alimentos para contribuir com a campanha “Natal do Bem”, que já está em andamento no Rio Grande do Sul. O GT Adão Brandolt participa com orgulho e dedicação, demonstrando seu compromisso social. A festa alcançou seus objetivos, contando com a colaboração de amigos e doações que viabilizaram todas as atividades planejadas.

Durante o evento, foram distribuídos cachorros-quentes e refrigerantes para todos os participantes. As crianças puderam desfrutar de brincadeiras, pula-pula e um desfile de fantasias, enquanto um DJ animava a festa. O clima descontraído e participativo caracterizou o encontro, proporcionando momentos agradáveis para todos os presentes.

A campanha “Natal do Bem” continua até o dia 10/12, e o GT Adão Brandolt expressa antecipadamente seu agradecimento por todas as doações recebidas até o momento. Todo o alimento arrecadado será destinado às pessoas menos favorecidas, contribuindo para que tenham um Natal mais digno junto de suas famílias.

A participação ativa na campanha não visa a busca pela vitória, mas sim o desejo sincero de servir e ajudar o próximo, reforçando o verdadeiro significado de um Natal feliz.