Provedoria da Santa Casa entrega projetos, em Brasília, para dois novos serviços no Hospital

Com objetivo de conseguir recursos para implantação de novos projetos na Santa Casa de Alegrete, o provedor Roberto Segabinazzi, acompanhado do colega Carlos Melo mantiveram audiências em gabinetes de deputados gaúchos em Brasília. Eles entegaram os projetos da instalação de uma unidade de saúde mental e de um hospital dia, dentro do complexos da Santa Casa.

Com Deputado Afonso Motta (PDT)

Um dos projetos é o de uma unidade de Saúde Mental 100% SUS. Se consguirem recursos serão montados 40 leitos clínicos em uma área de 1.919,85 m². O custo para este projeto é de 8 milhões de reais que a provedoria busca por meio de emendas parlamentares.

Outro projeto entregue em Brasília, foi do Hospital Dia. Esse será para internações intermediárias a pacientes que não excedam 12h, sendo assistidos no local.