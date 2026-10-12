Guarda Municipal aborda motorista com direito de dirigir suspenso durante ocorrência de direção perigosa em Alegrete

Motorista apresentava sinais de possível alteração da capacidade psicomotora e estava com o direito de dirigir suspenso, segundo a Guarda Municipal.

12 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

A Guarda Municipal de Alegrete atendeu uma ocorrência de direção perigosa na Ponte Borges de Medeiros após ser acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). O chamado foi realizado durante um patrulhamento preventivo, após a informação de que uma caminhonete estaria realizando manobras perigosas no local.

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Conforme as informações divulgadas pela corporação, a equipe localizou o veículo e realizou a abordagem do condutor. Durante o atendimento, os agentes identificaram sinais compatíveis com uma possível alteração da capacidade psicomotora do motorista.

Ainda segundo a Guarda Municipal, foi constatado que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis. A caminhonete foi removida ao depósito credenciado.

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