Guarda Municipal de “casa nova” em Alegrete

A Guarda Municipal de Alegrete está passando por mais uma mudança significativa de sede, depois de 11 anos, no mesmo local. No último sábado, 4, a instituição realizou a transferência de suas operações para o prédio localizado na rua Bento Manoel, número 1110. Anteriormente, a Guarda Municipal estava alocada em prédio da Prefeitura Municipal, que agora será destinado exclusivamente ao setor de sinalização.

O prédio, localizado na esquina da rua Bento Manoel com a Barros Cassal, já possui uma longa história em Alegrete, tendo abrigado, também, a Escola João Benício há décadas. A mudança representa uma nova etapa na trajetória da Guarda Municipal, que agora conta com uma localização mais adequada e funcional para cumprir sua missão de garantir um trânsito seguro e promover o bem-estar da comunidade.

A inauguração oficial das novas instalações está prevista para os próximos dias, destacando um marco importante para a instituição e seus 20 agentes. A Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na cidade, trabalhando em estreita colaboração com as forças de segurança locais.

Além da nova sede na rua Bento Manoel, a Guarda Municipal mantém postos em outros dois pontos estratégicos da cidade: na rua Venâncio Aires, no cruzamento com a Avenida Freitas Valle, e nas imediações da Unipampa, na Avenida Tiaraju , Zona Leste. A história da instituição é marcada por mudanças ao longo dos anos, tendo ocupado inicialmente o prédio da Prefeitura da Praça Getúlio Vargas de 1999 a 2009, e, posteriormente, o prédio da Viação Férrea de agosto de 2009 a 2012, antes da mudança para a rua Bento Manoel cruzamento com a Barros Cassal e, neste mês, para um prédio ao lado da Sacardi.

A Guarda Municipal de Alegrete continua a desempenhar um papel crucial na manutenção da segurança e no aprimoramento do trânsito na cidade. Para entrar em contato com a Guarda Municipal, o número atual de contato é 55 99162-9526, que também pode ser acessado pelo WhatsApp.

Uma outra grande espera é o Concurso para a Guarda Municipal que já está em fase de aprovação, conforme informações destacadas há dias atrás. Um Projeto de Lei que sinaliza a tão aguardada realização de um concurso público abrangendo todas as áreas do município está na Câmara.