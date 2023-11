Rotativo aplica quase 8 mil em multas e repasse ao município supera os 10 mil em agosto

Share on Email

O nono mês do ano rendeu aos cofres do Fundo Municipal de Trânsito o valor de R$ 10.096,00. Este montante é referente à cota de repasse estipulada em contrato pela exploração da área azul operada pela empresa BR Parking.

De acordo com o secretário de mobilidade urbana Daniel Rosso, estes valores mensais são direcionado ao Fundo Municipal de Trânsito, que é usado nas demandas diárias das vias da cidade, como pintura de faixas, placas, taxões e demais sinalizações viárias.

A comercialização de tickets gerou em setembro a arrecadação de R$ 52.070,50 quase 6 mil a menos, comparado ao valor alcançado em agosto. No entanto o dia 27 de setembro, foi o dia de maior venda, atingindo R$ 3.222,33. O mês fechou com R$ 7.903,50 em multas aplicadas pela empresa, quanto a infrações na área permitida para estacionar e a insuficiência de saldo. A cada infração é cobrado um custo de R$ 10,60. No primeiro dia de setembro foram arrecadados R$ 469,00 em multas. Só em agosto, o rotativo havia faturado R$ 11.077,90 em multas.

O total de setembro para a empresa que opera a área azul no município foi de R$ 59.974,00, diferente do mês de agosto quando foi arrecadado o total de R$ 70.745,65 e o repasse ao Fundo chegou a R$ 11.909,28.

No primeiro semestre desse ano o repasse ao município foi de R$ 65.219,74 já nos primeiros dois meses neste 2º semestre já soma R$ 22.313,08. A BR Parking opera com 14 monitores e um fiscal nas ruas onde há cobrança do rotativo.