Guarda Municipal denuncia motorista por tentativa de atropelamento

Motorista não obedeceu a ordem de parada do guarda municipal e por muito pouco não o atropelou. O fato ocorreu na manhã de terça-feira(15), na Rua Dos Andradas e evidencia a irresponsabilidade e desrespeito de algumas pessoas com os funcionários municipais.

Conforme o registro feito na Delegacia de Polícia pela vítima de 56 anos, durante a fiscalização de rotina, foi constatado que havia um Ford Ka estacionado na vaga em frente à uma farmácia, onde há um limite de tempo com o pisca alerta ligado. O guarda municipal percebeu que não tinha ninguém no veículo e que o pisca alerta não estava acionado, tampouco, o condutor estava na farmácia. Em consulta à placa, foi observado que o carro estava com licenciamento atrasado.

O guarda municipal aguardou o retorno do motorista e expôs a situação. O homem ficou visivelmente alterado e negou-se a entregar a documentação tanto do carro quanto pessoal. Em ato contínuo entrou, no Ka, ameaçou que iria sair do local sendo advertido pelo guarda municipal que estava na frente do veículo, porém, o condutor ignorou a advertência e arrancou o veículo em direção à vítima, apenas não a atingiu, em razão da mesma conseguir se defender, pois se não tivesse saído de onde estava teria sido atropelada. Depois do ocorrido, o funcionário público municipal, foi à Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro por atropelamento. A placa e dados do veículo foram repassados aos policias civis.