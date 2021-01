Igreja Adventista do Sétimo Dia promove ação solidária em Praça de Alegrete

Compartilhe















A IASD – Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu uma ação solidária em Alegrete.

As atividades foram promovida por iniciativa dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia no município e resultou na limpeza da Praça Drº Romário Araújo de Oliveira.

Os trabalhos foram realizados nos dias 18,19 e 20, com capina, varredura, pintura dos brinquedos e revitalização da pista skate.

Cerca de 20 jovens, contaram com a parceria da prefeitura que somou forças na limpeza da pracinha. Com apoio das máquinas cedidas pelo município o trabalho encerrou com êxito.

A ação social foi elogiada pelos moradores. O secretário de infraestrutura Mário Rivelino, destacou a ação. “Somamos forças com ele e a parceria só tem a beneficiar toda uma comunidade”, ponderou o secretário.

A ação da IASD faz parte do projeto Missão Calebe, um programa que acontece em toda a América do Sul, desafiando os jovens a dedicarem parte de suas férias para fazerem evangelismo e incentivar o serviço social. Segundo Patrícia Dias Oliveira, uma das integrantes locais da Missão Calebe, esse é dos maiores movimento de jovens dos últimos tempos.

Júlio Cesar Santos Fotos: IASD