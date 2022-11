“Guri” é preso em flagrante por tráfico de drogas em Alegrete

Na manhã desta quarta-feira(9), durante o patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Brigada Militar abordou e flagrou um indivíduo com drogas, em Alegrete.

De acordo com os policiais militares, havia a denúncia de que um indivíduo estaria armado, em via pública no bairro Sepé Tiaraju, e diante do relato das características, os PMs identificaram o suspeito, que já tem antecedentes criminais, e é conhecido pelo vulgo de “Guri”.

Na revista pessoal, foram encontrados, no bolso do casaco, 20 invólucros de de maconha, prontos para comercialização.

Diante da situação, os policiais o encaminharam até a Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi determinado pela Delegada Fernanda Mendonça, prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Depois dos trâmites de praxe, ele será levado ao Presídio Estadual de Alegrete onde permanecerá à disposição da Justiça.