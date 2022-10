Gurias do VFA vencem etapa bageense da Liga Gaúcha de Voleibol

O time do Vôlei Feminino Alegrete – VFA segue representando a cidade e fomentando o esporte no município. A cada participação das gurias do VFA, superação, garra e determinação em quadra demonstram a evolução de um time guerreiro e perseverante diante das dificuldades e obstáculos em fazer o esporte acontecer.

No último domingo (9), elas entraram em quadra mais uma vez, pela a disputa da etapa da liga gaúcha de voleibol. Dessa vez o palco foi na cidade de Bagé, mais 300 km por amor ao esporte e em busca do troféu que faltava.

E foi na Rainha da Fronteira que elas brilharam no lugar mais alto do pódio. De forma invicta elas faturaram a etapa bageense da Liga. Seis equipes disputaram a etapa em Bagé: Asut, Parceria do vôlei e Sul Vôlei), duas de Alegrete (VFA e União) e de Rosário do Sul (PDV).

Na primeira fase com jogos dentro da chave, se enfrentaram Sul Vôlei, VFA e PDV. O time VFA ganhou os dois jogos por 2 sets a 0, e se classificou em primeiro, passando direto para a semifinal. Na segunda chave o time ASUT ganhou os dois jogos, indo também direto para a semifinal.

Os quatro melhores, disputaram a semifinal.

Na repescagem, o time de Rosário PDV ganhou do União de Alegrete, e o Sul Vôlei de Bagé ganhou do Parceria do Vôlei.

Time do União caiu na repescagem.

Durante as semifinais, os times VFA venceu seu jogo e a ASUT a outra semi. Numa disputa empolgante as gurias de Alegrete do VFA, ficaram com o título com dois sets a zero, parciais de 25/17 e 26/24. Além do troféu de campeã, o VFA de Alegrete teve como destaque Chiara Valsecchi, a melhor atacante da etapa. A disputa de terceiro lugar foi vencida pelo Sul Vôlei de Bagé contra o PDV de Rosário.

Atleta alegretense foi destaque na competição.

Com esta vitória, o time garantiu acesso à final estadual em Santa Maria, onde irá enfrentar equipes de todo o Rio Grande do Sul, representando a cidade de Alegrete.

Antes, elas ainda tem mais uma disputa pela a liga gaúcha na cidade de Manoel Viana e em novembro o destino é Santa Maria para disputar a final.