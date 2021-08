Guris de Alegrete são convocados para a base do Marítimo Brasil

Dois atletas da escola de Alegrete foram convocados para integrar a Base do Marítimo Brasil em Canoas.

O professor Felipe Ribeiro comemora o sucesso do trabalho exemplificado pelo convocação de dois guris do Sub-13 alegretense do Marítimo.

De acordo com Felipe, eles terão dois dias, 5 e 6 de Setembro, um para treinamento e outro para um amistoso contra a escola do Grêmio.

Os atletas já são conhecidos do treinador da categoria, e por acompanhar o treinamento deles por vídeos, eles foram lembrados para integrar a seleção do Marítimo Brasil. De Alegrete, o goleiro Pedro Bueno Romano e atacante Vicente Machado.

Pedro Romano

Vicente Machado

A dupla terá mais uma oportunidade de mostrar o talento e continuarem monitorados pelo Marítimo Brasil que vai lapidar os atletas para um futuro promissor no futebol.

“Desejamos sorte aos nossos atletas Vicente Machado e Pedro Bueno Romano. Agradecemos ao reconhecimento da nossa base, e que logo outros atletas possam ser convocados”, destacou Ribeiro.