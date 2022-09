Professor alegretense ministra palestras sobre a Revolução Farroupilha

Share on Email

As palestras ocorreram nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2022, com o intuito de dialogar sobre a República Rio Grandense e Constitucionalismo com os estudantes, e foram intituladas de “Alegrete e a Guerra dos Farrapos”.

Destaca-se que no dia 14, a palestra foi à tarde, na escola Dr. Lauro Dornelles; e nos dias 15 (noite) e 16 (manhã) as palestras foram na Escola José Bonifácio.

Segundo o professor de história e historiador, Anderson Pereira Corrêa, a Semana Farroupilha é uma oportunidade para se fazer o debate sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural regional, dialogar e problematizar a memória social e a historiografia.

Além de ser também um momento de destacar a importância das Ciências Humanas e Sociais e dos conhecimentos históricos.

Na oportunidade, dialogou sobre Alegrete ter sido a capital da República Rio-grandense e ter reunido a Assembleia Constituinte, discutindo-se assim, o projeto de Constituição da República Farroupilha.

“A ideia foi a de desconstruir alguns mitos e problematizar aquela república burguesa e oligárquica, das elites estancieira, militar e comerciante, que teve seu ocaso com várias denúncias de corrupção, crimes políticos e a traição dos escravos no massacre de Porongos”, reiterou o professor Anderson Pereira Corrêa.

