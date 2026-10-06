Gustavo Ross faz história e conquista título inédito para Alegrete no Campeonato ACA, no Uruguai

Atleta alegretense venceu sete das nove etapas que disputou e garantiu o título da temporada 2026 da Associação de Corredores de Artigas

O nome de Alegrete está no topo do pódio do atletismo uruguaio. O corredor alegretense Gustavo Roos conquistou, de forma inédita, o título do Campeonato da Associação de Corredores de Artigas (ACA), no Uruguai. A conquista foi confirmada após a realização da 11ª etapa da competição, disputada no último domingo (4), em Artigas.

A prova reuniu aproximadamente 150 corredores e marcou mais uma vitória do atleta brasileiro, que vem dominando a temporada 2026 da competição.

Gustavo participou de nove das 11 etapas competitivas realizadas ao longo do campeonato. O desempenho foi expressivo: foram sete vitórias e dois segundos lugares, resultados que garantiram a liderança da classificação geral.

Após a 11ª etapa, o alegretense chegou aos 87 pontos, abrindo vantagem sobre o uruguaio Matias Alvez, que terminou com 84 pontos. O brasileiro Marcelo Castro aparece na terceira colocação, com 34 pontos.

Campanha de destaque

A regularidade foi um dos principais fatores para a conquista de Gustavo Roos. Ao longo da temporada, o atleta manteve-se entre os primeiros colocados e venceu a maioria das etapas que disputou.O alegretense Erlan Aita também disputou duas etapas da ACA.

O resultado também ganha importância pelo caráter histórico. Realizado desde 1993, o Campeonato da Associação de Corredores de Artigas reúne atletas de diferentes cidades da região e movimenta competidores de Artigas, Quaraí, Baltazar Brum e Tomás Gomensoro. Em mais de três décadas de competição, esta é a primeira vez que um atleta de Alegrete conquista o título geral do campeonato.

Título será oficializado na premiação

Embora a classificação já tenha assegurado o campeonato ao alegretense, a temporada ainda terá uma última atividade. A 12ª etapa, de caráter participativo e destinada à premiação dos vencedores, está prevista para o dia 4 de novembro. Será nesta ocasião que Gustavo Roos receberá oficialmente o troféu de campeão da temporada 2026.

A edição deste ano contou com 11 etapas competitivas e uma etapa participativa, realizadas entre março e novembro, fortalecendo a integração esportiva entre atletas brasileiros e uruguaios da região de fronteira.

Conquista além da fronteira

Integrante da equipe Bio Fitness, Gustavo Roos tem sua preparação comandada pelo treinador Cleiton Rocha, da CR Performance.

O título representa não apenas uma conquista pessoal para o atleta, mas também um feito significativo para o esporte alegretense. Ao vencer uma competição tradicional do atletismo uruguaio, Gustavo colocou o nome de Alegrete no lugar mais alto do pódio em um campeonato disputado há mais de 30 anos.