Homem de 22 anos é preso por descumprir medidas protetivas em Uruguaiana

A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana, no âmbito de processo relacionado ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Após diligências realizadas pela equipe da DEAM, o indivíduo foi localizado e preso. Após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, atuando de forma permanente na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas e na responsabilização daqueles que descumprem determinações judiciais.