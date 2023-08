Emenda parlamentar garante continuidade das atividades do Coral de Alegrete

Em uma agenda com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, os representantes do Coral de Alegrete, Elizete Tronco e José Venceslau receberam a notícia. Eles estiveram acompanhados pelo ativista cultural Paulo Bérquo, responsável direto pela articulação do valor junto ao então deputado federal Henrique Fontana, que encaminhou o recurso.

“Ficamos muito felizes com os encaminhamentos da agenda que mantivemos com o prefeito Márcio Amaral”, destacou Berquó.

O encontro contou com a presença do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, e dos diretores Rodrigo Guterres e Lieder Vieira, que foram fundamentais paro o êxito da reunião.

Os coralistas ressaltam que foi assegurado junto à Prefeitura um aporte de recursos fundamentais para que o Coral dê continuidade às oficinas de canto que vêm sendo ministrado em cinco escolas da rede municipal de ensino. “Uma contrapartida dos recursos que viabilizam a manutenção dessa verdadeira joia cultura alegretense. O melhor: ficam asseguradas as atividades até o final de 2024” pontou Berquó.

Também foi pautado na reunião o o póximo desafio que a Secel garante, de ampliar o número de escolas contempladas. O Coral já conta 47 anos de história, esbanjando talento e vitalidade e com esse incremento irá dar fôlego nas atividades.

O aporte de recursos é oriundo de emenda parlamentar do então deputado federal Henrique Fontana que somente agora estão sendo liberadas pelo Governo Federal. Cabe destacar, que o atual governo federal está repassando as emendas Impositivas dos anos anteriores. A previsão é de que até outubro, todas estejam liberadas.

Para o prefeito Márcio Amaral, a importância de um olhar voltado a cultura e a valorização de projetos que estão consolidados no município faz parte da gestão. “Muito feliz com esse aporte que vai possibilitar a continuidade desse excelente trabalho que o coral realiza em nossa cidade”, comentou.

Foto: reprodução