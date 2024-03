Matteus diz que já beijou no BBB 24, e Ivete Sangalo dispara: ‘Mas pode ser de novo’

Com ela é na base do beijo, é na base do amor! Ivete Sangalo é a grande atração da Festa do BBB 24. Depois de incentivar um beijo entre MC Bin Laden e Giovanna Lima, a cantora manda um recado para o alegretense Matteus Amaral sobre “pegação” na casa.

Após promover a “reconciliação” de Bin e Giovanna, a cantora se volta para Matteus. “Só falta você, viu, Matteus! Só falta você”, comenta a estrela.

O gaúcho, que já viveu um affair com Deniziane durante o confinamento, responde: “Eu já fui”. É quando Ivete sugere: “Mas pode ser de novo”. Por fim, a cantora segue com a apresentação do hit “Céu da boca”.

Minutos antes, Ivete já havia elogiado Deniziane. “Você beijou, mas ela saiu. Linda ela também”, disse a artista.

