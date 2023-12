Haverá redução de linhas no transporte público Alegrete/Passo Novo

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania alerta para as alterações no funcionamento do transporte coletivo público municipal, especialmente nas 3 linhas que ligam Alegrete a Passo Novo, a partir da próxima terça-feira, 26, devido ao recesso escolar do Instituto Federal Farroupilha (IFF), programado para ocorrer entre os dias 19 de dezembro de 2023 e 13 de fevereiro de 2024.

Desta forma, permanece em funcionamento apenas a ROTA 1, com saída da cidade a partir das 6h45 e chegada no campus às 8h. Já pela parte da tarde, o transporte sai da cidade às 15h45 e passa pelo campus às 17h, assim retornando para cidade.

Segundo a coordenação da Secretaria de Mobilidade, a medida foi baseada que não há necessidade de inúmeras linhas para um contingente menor de passageiros. A linha costumeiramente é responsável por transportar mais de 150 pessoas ao distrito, e com esse recesso, o fluxo de movimento deve diminuir muito.