Identificado o homem que morreu em choque frontal na BR 290

A vítima fatal do acidente na BR 290, entre Uruguaiana e Alegrete, foi identificada. Trata-se de um apicultor natural de Quarai.

O motorista de uma caminhonete Saveiro, com placas de Alegrete, perdeu a vida após colidir com um caminhão Ford, cuja placa está registrada em Uruguaiana. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (22), por volta das 15h40.

O primeiro atendimento foi realizado pela equipe da Unimed, que estava passando na rodovia. Os Bombeiros de Alegrete deslocaram-se com um caminhão e resgate para prestar assistência. Contudo, com a constatação do óbito, foi necessário acionar o IGP (Instituto Geral de Perícias) de Uruguaiana. Os bombeiros utilizaram técnicas de desencarceramento para remover a vítima, que estava presa nas ferragens.

O condutor da Saveiro foi identificado como Nivaldo Taboada Wagner, 63 anos. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

A rodovia teve interdição parcial de pista, com o tráfego sendo direcionado pelo sistema PARE e SIGA, durante algumas horas. A família da vítima acompanhou o trabalho das equipes. As autoridades, incluindo a Polícia Civil, IGP de Uruguaiana, Bombeiros e PRF de Alegrete, atenderam a ocorrência.