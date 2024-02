Nove feridos em Rebelião no presídio de Rosário do Sul

Durante rebelião no Presídio de Rosário do Sul, na tarde desta quarta, 07/2, nove detentos ficaram feridos e dois deles com maior urgência foram encaminhados ao hospital da cidade. Outros ficaram com lesões leves e foram medicados no local.

Extraoficialmente a Gazeta foi informada de que o motivo da rebelião foi a proibição das visitas íntimas, quando os presos recebem suas mulheres nos domingos e quartas-feiras na casa prisional. O motivo da proibição não foi informado e gerou o motim da tarde desta quarta, controlado pelos agentes prisionais, Brigada Militar e Polícia Civil. O Samu e Corpo de Bombeiros atenderam no local mesmo os feridos superficialmente. Nove detentos ficaram feridos, dois deles encaminhados ao hospital com escolta da Susepe para atendimento de urgência. Familiares e mulheres dos apenados aguardavam em frente ao presídio mais informações, porém não haviam recebido nenhum comunicado oficial do diretor do presídio que não falou com elas.

Na ação houve uso de armas não letais com disparos de balas de borracha para conter os apenados. Também um reforço da Brigada Militar foi encaminhado antes das 16h.

Foto Divulgação