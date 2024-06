Saúde diz que já foi encaminhada compra de medicamentos em falta na Farmácia Municipal

Share on Email

Pacientes que precisam de medicação na Farmácia Municipal de Alegrete vêm, novamente, relatar a falta de alguns medicamentos na farmácia da Secretaria da Saúde e apontam que não há antibiótico no local.

Para saúde mental, dizem que falta carbolitium, clonazepan gotas, não tem amoxicilna com clavilanato e azitromicina usados para problemas de garganta estão em falta, segundo relato da paciente

A moça diz que está grave a situação e que não está mentindo, porque sua família faz uso de vários desses tipos de medicação que são retirados na Farmácia do Município.

A Secretária da Saúde, Nidiele Benevides, informa que há faltas pontuais de alguns medicamentos que já foram repostos e estes que não tem em estoque já foi feito o encaminhamento de empenhos para a compra dos medicamentos. A distribuição é mediante receita do SUS aos pacientes que consultam em uma das ESFs da rede pública de Saúde de Alegrete.