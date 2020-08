HGUA divulga nota de pesar por falecimento de Coronel de Engenharia Júlio César Neto da Silva

Compartilhe









No início da tarde desta segunda-feira(24), O HGUA enviou, ao PAT, uma nota de pesar em razão do falecimento de um militar da Reserva Remunerada, Coronel de Engenharia Júlio César Neto da Silva.

O militar estava internado em Santa Maria e o corpo foi transladado para Alegrete, onde foram realizadas às ultimas homenagens.

Acompanhe a nota:

O Hospital de Guarnição de Alegrete, na pessoa de seu Diretor, o Sr Cel Med Jorge Luiz Boemo, lamenta informar o falecimento do Coronel de Engenharia Júlio César Neto da Silva, ocorrido ontem(23).

O Cel Júlio César comandou a 2ª Cia Eng Cmb Mec no período de 1989 a 1993, sendo o seu segundo Comandante. Após sua promoção ao Posto de Tenente Coronel, foi classificado no Hospital de Guarnição de Alegrete, onde exerceu a função de Fiscal Administrativo no período de 1994 a 1996.

Um momento com este traz muito sofrimento, mas precisamos nos lembrar de que não podemos controlar tudo na vida, há coisas que estão muito acima de nós, cabendo-nos a resignação pelo que não podemos mudar.

O militar deixou esposa, professora Sandra Silva e os filhos Júlio César da Silveira e Silva e Clarissa da Silveira e Silva.