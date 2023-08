Presidente do MTG, Ilva Goulart, é homenageada com a Medalha Simões Lopes Neto

No Galpão Crioulo do Palácio Piratini ocorreu não apenas o lançamento dos Festejos Farroupilhas 2023, mas também a solene entrega da Medalha Simões Lopes Neto. Este evento, de geande importância cultural e tradicional para o Rio Grande do Sul, foi minuciosamente organizado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2023.

Entre os ilustres presentes na cerimônia, destacaram-se figuras como o governador do Estado, Eduardo Leite, da secretária de Cultura do RS, Beatriz Araujo, além da conceituada presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Maria Borba Goulart. Também compartilharam o palco o presidente da Fundação Cultural Gaúcha MTG, Oscar Fernande Gress, a secretária-adjunta da Cultura e presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad, e a distinta patrona dos Festejos Farroupilhas 2023, Maria Luiza Benitez.

A cerimônia, envolta em tradição e reverência, culminou na solene entrega das cobiçadas medalhas Simões Lopes Neto, honraria concedida a indivíduos notáveis ​​que se destacam em atividades culturais, abrangendo artes, letras, ciências, educação e outros campos relevantes. Entre os agraciados com esta distinção, merece destaque especial a presidente do MTG, Ilva Maria Borba Goulart, que, em um discurso tocante, fez questão de exaltar a presença feminina na cultura gaúcha. “Este ano é especial para o Rio Grande do Sul e para todos os gaúchos. Eu sou lá do Alegrete, onde se deu a batalha e onde a primeira mulher lutou, a Cabo Toco, a primeira mulher gaúcha a servir à Brigada Militar no Estado “, afirmou emocionada. A força histórica e adquirida da Cabo Toco no contexto das tradições gaúchas é inegável,

Outra personalidade agraciada com a Medalha Simões Lopes Neto foi o presidente da FCG/MTG, Oscar Gress, cuja dedicação às manifestações culturais gaúchas e à preservação das tradições merecidas ou devidas ao reconhecimento.

A Medalha Simões Lopes Neto, instituída em 1972, carrega consigo a aura do escritor João Simões Lopes Neto (1865-1916), uma das maiores figuras do regionalismo gaúcho em virtude de sua produção literária, que incansavelmente enalteceu a história do gaúcho e suas tradições . Essa condecoração torna-se, portanto, um tributo a esse legado literário e cultural, ao mesmo tempo em que celebra e perpetua aqueles que permanecem vivos na chama das tradições e da rica herança do Rio Grande do Sul. O evento foi no último dia 8 de agosto.