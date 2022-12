Trabalhador que necessita de prótese hidráulica mantém o sonho de voltar ao trabalho

Juliano estava de moto e, com impacto, perdeu a rótula do joelho.

Foram quase 30 dias de vendas contando com a solidariedade da comunidade. Antônio Marques um dos idealizadores da rifa, acrescenta que Juliano é uma pessoa que merece retornar para sua rotina com o máximo de conforto. Juliano, inclusive teve compaixão e empatia com o motorista que provocou o acidente.

Ele entrou em contato com o PAT, como fez no início da ação, para agradecer a todos que ajudaram, ele pontua que o valor ainda ficou abaixo do que necessita, no total foram cerca de 10 mil reais, mesmo assim, não desistiu do sonho e vai seguir na busca pela compra da prótese.

“Sou imensamente grato a todas as pessoas que auxiliaram de alguma forma, não quero citar nomes para não cometer injustiças”- cita.

Operador de máquinas, Juliano esteve no PAT e falou do desejo de retornar a fazer o que tem muito orgulho e empenho, entretanto, para isso, precisa realizar um sonho, passar por mais uma etapa – adquirir uma prótese hidráulica.

A prótese que usa, atualmente, é provisória e tem limitações para que ele realize alguns movimentos, por esse motivo, uma dificuldade maior para, inclusive, andar de bicicleta algo que fazia nos momentos de lazer.

“Essa prótese hidráulica vai permitir que eu consiga voltar para minha rotina, quase como antes, pois vai me dar mais mobilidade”- comenta.

