Sala na unidade administrativa da CAAl leva o nome do fundador da cooperativa

A CAAL apresentou a cooperados, colaboradores e convidados a Sala “Raul Englert”, em homenagem ao ilustre fundador e um dos artífices da fusão entre as cooperativas Progresso e Agrícola que resultou na fundação da CAAL.

Em um evento marcado pela emoção e presença de ex-diretores, José Alberto Pacheco Ramos, presidente e Antônio Roberto Mendes Dalcin, vice-presidente, recepcionaram convidados e familiares do homenageado Raul Englert nas dependências da sede administrativa da cooperativa, localizada na rodovia BR 290.

Englert chegou em Alegrete em 1960, vindo de Porto Alegre, começando a produzir arroz em parceria com seu cunhado. Sua caminhada cooperativista começa na Cooperativa Agrícola Alegretense, posteriormente foi sócio da Cooperativa Progresso, fazendo parte do conselho fiscal e da diretoria. Acompanhou a incorporação da Cooperativa Tritícola pela Cooperativa Progresso. Foi um dos articuladores da fusão entre as cooperativas Arrozeira e Agrícola presidida por Fernando Jorge Mendes Gonçalves. Dessa fusão nasceu a CAAL em dezembro de 1977. Raul Englert foi vice-presidente da cooperativa por duas gestões, deixando um importante legado de obras e realizações.

Dono de uma oratória cativante, Raul lembrou da importância que é a relação entre as pessoas e o poder que a comunicação interpessoal exerce na vida de cada um. Outra lição deixada por Raul é a necessidade de se ter vontade permanente de trabalhar e contribuir para o sucesso das organizações em que se exerce a atividade, seja a pessoa funcionária ou cooperada. Da mesma forma citou a importância que se deve dar ao lar, à família, relatando a importância que Dona Renata Englert sempre exerceu em sua vida.

Rodeado de amigos e admiradores, ele encerrou seu efusivo discurso cantando, outra de suas virtudes, afinal por muitos anos, nos brindou com seu vozeirão no Coral de Alegrete.

O Salão de Atos Raul Englert é um espaço preparado com totais condições técnicas e de conforto para a difusão de conhecimento, realização de eventos e local onde a gestão da CAAL delibera em prol do desenvolvimento e crescimento da cooperativa.

Foto: CAAL