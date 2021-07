Frio de renguear cusco em Alegrete interfere na paisagem da cidade

A manhã mais fria do ano foi de arrepiar em Alegrete, com temperatura de menos 1º C, no termômetro junto à Ponte Borges de Medeiros neste dia 20 de julho.

Friagem em Alegrete

Para expressar como está frio está intenso, os gaúchos dizem que está um frio de renguear cusco. E essa é a sensação nesta terça-feira (20). Houve formação de geada, mas devido a umidade, ela se dissipou rápido. E as suas marcas em praças, no Parque e nos gramados mostram lindas cenas que o inverno protagoniza aqui em Alegrete.

Friagem em Alegrete

Muita gente parou para registrar fotos no Parque e do termômetro, como um trabalhador da Nicola que enviou a foto para o cunhado que mora na Bahia.

O frio desafia as pessoas a irem às ruas

Sair à rua no início da manhã, mais do que muito agasalho pesado foi desafiador e preciso muita coragem.

Para algumas pessoas não tem frio que impeça de fazer corridas no parque Rui Ramos, mesmo com a sensação térmica negativa. Assim como quem cedo sai para trabalhar.

O sol vai brilhar hoje e mesmo com toda esta friagem ele foi o astro rei no lindo amanhecer em Alegrete.

A semana será de muito frio com as mínimas em torno de 3ºC. Para o final de semana o tempo aquece um pouco e poderá ter chuva.

Lindas cenas no inverno de Alegrete

Vera Soares Pedroso



Geada – Alegrete

Geada – Janaina Martins

Com fotos de Nuria Vargas

Janaina Martins