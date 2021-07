Associação de moradores do bairro Nilo Gonçalves distribui alimentos a famílias carentes

Share on Email

No último final de semana, mais uma grande ação voluntária resultou na ajuda a mais de 200 pessoas no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste, em Alegrete.

Um grande mutirão, que teve iniciativa da diretoria do bairro, arrecadou alimentos e com a união de forças, realizaram um ensopado de mandioca para doação a famílias em vulnerabilidade social.

Associação de moradores do bairro Nilo Gonçalves

Foram mais de 270 porções de alimentos distribuídas no total. Todas com engajamento de pessoas que foram solidárias à causa.

O ensopado foi feito pela Diretoria do Bairro e voluntárias.

Além dos membros da Associação do Bairro Nilo Soares Gonçalves, muitas parcerias foram feitas ao longo dos anos e, desta forma, tiveram sucesso na aquisição dos pães e ingredientes do ensopado.

O bairro tem, atualmente, como presidente, a moradora Marta Mosselim que agradeceu a ajuda de todos e enfatizou que o ensopado foi o último evento da gestão atual antes da eleição. O edital já foi publicado.

Os outros membros da diretoria são: Liziane leite, Tiago Maica, Daiane dos santos, Josiane Rodrigues, Vanessa Rios, Assis Bastista, Liamara de Jesus, Fabiano Padilha, Edson Passamani e Ana Valéria.

Já as voluntárias para a produção e distribuição do ensopado foram as moradoras: Zilda, Claudia, Adriana e Bianca.