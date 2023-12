Hoje pode ser um bom dia para adotar um novo amigo na Feira de Animais

Share on Email

Nesta sexta-feira, dia 8, Alegrete terá a 1ª Feira de Adoção promovida pela ONG OPAA. O evento, que ocorrerá às 16h, na rua Euclides Lisboa, Cidade Alta, próximo à Caixa d’água da CORSAN, proporcionará aos interessados a oportunidade de encontrar um novo amigo de quatro patas.

Além da adoção de animais, a feira contará com diversas atrações para entreter os participantes. Entre elas, a presença do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos. A iniciativa também incluirá a venda de lanches e camisetas, cuja arrecadação será destinada ao apoio das atividades da ONG.

A ONG OPAA em Alegrete desempenha um papel fundamental na proteção e cuidado dos animais abandonados na região. Com compromisso sério com o bem-estar dos animais, a organização busca promover a conscientização sobre a importância da adoção responsável e da esterilização, contribuindo para a redução do número de animais em situação de vulnerabilidade.