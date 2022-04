Homem acusa comerciante de persegui-lo com arma em punho

Share on Email

Um homem acionou a Brigada Militar após ser, supostamente, perseguido pelo proprietário de um estabelecimento comercial, com uma arma em punho.

O fato teria ocorrido na manhã de sábado na Zona Leste da cidade de Alegrete, bairro santos Dumont. Uma guarnição foi acionada pelo 190, com a denúncia de que uma pessoa estava sendo perseguida e ameaçada com uma arma de fogo.

No endereço, o acusado franqueou a entrada dos policiais militares. Durante a revista pessoal foi encontrada uma faca em sua cintura, porém, nenhuma arma de fogo foi localizada.

A vítima que aguardava no lado externo do estabelecimento comercial, disse aos PMs que havia sido agredido com uma faca pelo acusado, entretanto, não havia lesões aparentes.

Devido as acusações, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro do fato por vias de fato. A faca foi apreendida e os dois indivíduos, vítima e acusado, ouvidos e liberados.