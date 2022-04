Santa Casa vai adquirir cama cirúrgica motorizada

Durante a visita a Santa Casa de Caridade de Alegrete, o Deputado Frederico Antunes anunciou a liberação de recursos de 100 mil reais de uma emenda parlamentar destinada por ele ao hospital. O valor será investido na compra de uma cama cirúrgica motorizada. Esse recurso já está disponível à instituição de saúde desde ontem.

O Deputado Frederico também salientou os recursos destinados pelo Governo do Estado, a partir do Programa Avançar na Saúde, através da sua intermediação política.

Na primeira etapa do programa foram liberados R$ 1,5 milhão para equipar o bloco cirúrgico. Na etapa 2, foi reservado R$ 1,1 milhão que está sendo utilizado na construção da Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal. E na etapa 3 do Avançar, foram concedidos R$ 980 mil para a construção da nova UTI adulto com 20 leitos intensivos.

O líder do governo na Assembleia Legislativa foi recebido pelos vereadores Progressistas, Dr Glenio Bolsson e Luciano Belmonte e a ex Vereadora Miriam Shure.

Além de Carlos Mello, coordenador, José Luiz Costenaro, assessor da administração e Cristiano Torunsky, do conselho fiscal.