Homem agride companheira em festa

Desavença entre casal, em festa, termina em ocorrência na Delegacia de polícia de Alegrete.

De acordo com a vítima, ela e o companheiro estavam em um evento, localizado na Zona Leste. Por volta das 4h, por motivo desconhecido da jovem, o acusado teve uma crise de ciúmes o que provocou nele uma agressividade e isso fez com que o homem a agredisse, fazendo com que ela caísse ao chão e fosse arrastada. Em razao disso, a vítima ficou com uma lesão na perna direita.

A jovem, também, informou aos policiais civis que, na outra semana, uma outra atitude do namorado, com quem se relacionava há mais de 6 anos, resultou em uma lesão em um braço, pois ele a empurrou contra uma porta. Diante do ocorrido, a jovem procurou a Delegacia de Polícia. Até o momento, ela não deseja representar ou pedir Medidas protetivas.

A mulher também, falou aos policiais que o acusado fez alguns comentários, depois do fato ocorrido, o que pode-se avaliar que ele desejava demovê-la da decisão do término da relação.