Prefeitura emplaca carroças e habilita condutores

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com a Urcamp – Campus Alegrete e com a Organização de Proteção Animal de Alegrete (ONG OPAA), realizou o emplacamento e a entrega de habilitações para condutores e proprietários de veículos de tração animal, conforme participação do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Tração Animal, nesta sexta-feira, 22, no CTG Farroupilha. A liberação atende ao exposto na Lei Municipal n° 6134/2019 que visa cadastrar e identificar tais veículos e condutores. O evento contou com a presença do prefeito Márcio Amaral e dos secretários de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso; de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti; de Finanças e Orçamento, José Luiz Caurio e de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi.

Os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Urcamp, sob a coordenação da Profª. Adriana Stigger, participaram das avaliações médicas de sanidade dos cavalos junto ao veterinário Carlos Humberto da Conceição, representante da Vigilância Sanitária.

O prefeito Marcio Amaral atribui esse momento ao avanço estabelecido no município de Alegrete.

“Identificar os veículos de tração animal nada mais é do que o cumprimento da lei em nosso município, haja vista a necessidade de atualização do trânsito e valorização de todos os condutores”, afirma o prefeito.

Indo ao encontro a fala do prefeito, o secretário Daniel Rosso acredita no cumprimento da lei como um facilitador para os condutores, que dispõem de um curso de formação para conduzir os veículos, e no auxílio dos métodos de identificação para um melhor controle da administração municipal.