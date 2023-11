Homem ameaça morador com arma, rouba bicicleta e acaba preso em flagrante

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No local, fizeram contato com a vítima, de 46 anos, que informou que um indivíduo já conhecido na região havia invadido sua residência e o ameaçado com uma arma de fogo. Posteriormente, o acusado subtraiu sua bicicleta de cor preta, marca Caloi.

Uma sentida reverência a uma grande mulher que cedo partiu

Com base nas características fornecidas, as guarnições lograram êxito ao abordar o acusado de 24 anos. Ele estava em posse da bicicleta subtraída e de uma sacola contendo carne congelada. Não foi encontrada nenhuma arma de fogo durante a abordagem.

Alegretense atinge 10 mil km de caminhada em mais de 70 países

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de rotina. Durante a avaliação médica, constatou-se que ele apresentava uma perfuração no tórax, aparentemente causada por uma arma de pressão. O raio-x revelou que um chumbinho estava alojado na região. Após ser liberado da UPA, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante.