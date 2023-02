Homem, armado e em surto, ameaça vizinhos e transeuntes

Share on Email

Brigada Militar foi acionada no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida, onde informações davam conta de que um indivíduo que estaria em surto e de posse de uma adaga, de aproximadamente 50 cm de lâmina, ameaçava a vizinhança e transeuntes que passavam no local.

Na chegada da guarnição, foi solicitado que o homem, de 40 anos, se acalmasse, porém, ele estava bem alterado e disse: “não vou me acalmar, não é nada com vocês, a briga é com o vizinho da esquina, se vocês chegarem perto eu vou furar vocês”.

Na sequência, pegou uma pedra grande do chão e ameaçou atirar nos policiais, e em ato contínuo entrou para o pátio e sentou-se em uma cadeira, sempre de posse da adaga.

Os policiais continuaram o contato com o acusado e o convenceram a largar a adaga sendo então imobilizado e algemado.

O homem também ameaçou a ex-companheira, de 36 anos. O casal foi conduzido até a UPA para exames de lesão e posteriormente até a DPPA para registro e pedidos das medidas cabíveis.

Na Delegacia de Polícia foi necessário solicitar a presença de uma equipe do SAMU Mental, pois o indivíduo estava muito agitado e tendo crises. Foi autuado em flagrante.