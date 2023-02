Unipampa oferta 130 vagas para cursos de especialização gratuitos em áreas diversas

Share on Email

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) divulgou, nesta semana, quatro oportunidades para ingresso em cursos de pós-graduação lato sensu.

São 130 vagas distribuídas em quatro especializações ofertadas pelos campi Alegrete, Bagé, Dom Pedrito e Santana do Livramento.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro, mediante preenchimento de formulário on-line, disponível no sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), e envio da documentação exigida nos editais.

Campus Alegrete

Especialização em Eficiência e Qualidade Energética

Inscrições: de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2022

Vagas: 30

Início Previsto do Curso: 1º semestre de 2023

Edital: 10/2023

Campus Bagé

Especialização em Tecnologia e Desenvolvimento do Bioma Pampa

Inscrições: de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2022

Vagas: 30

Início Previsto do Curso: 1º semestre de 2023

Edital: 13/2023

Campus Dom Pedrito

Especialização em Ensino de Ciências da Natureza: práticas e processos formativos

Inscrições: de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2022

Vagas: 30

Início Previsto do Curso: 1º semestre de 2023

Edital: 11/2023



Campus Santana do Livramento

Especialização em Direitos Fundamentais, Fronteiras e Justiça

Inscrições: de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2022

Vagas: 40

Início Previsto do Curso: 1º semestre de 2023

Edital: 12/2023

Todos os cursos contam com reserva de 10% das vagas para servidores técnico-administrativos em Educação na Unipampa e 10% para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

Foto: Eduardo Silveira