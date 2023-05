Homem arromba loja, furta vários produtos, foge e acaba preso em flagrante em Alegrete

Share on Email

No endereço, os policiais entraram em contato com o proprietário do estabelecimento, que relatou que um indivíduo havia arrombado a porta de sua loja e furtado diversos objetos. Além disso, a vítima informou que o mesmo suspeito também teria danificado e furtado em outro estabelecimento próximo.

Com base nas características repassadas pelo proprietário e nas filmagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o acusado. Tratava-se de um homem de 20 anos, com vários antecedentes policiais, além de ser suspeito de cometer furtos na região.

Ao avistar a presença da viatura policial, o homem tentou fugir adentrando um matagal nas proximidades, abandonando um saco contendo algumas facas durante a fuga. Os PMs conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem, sendo necessário algemá-lo. Durante a abordagem, o indivíduo retirou uma faca da cintura.

O acusado foi preso e, durante o interrogatório, indicou o local onde estava o restante do material furtado. Os policiais encontraram mais algumas facas, arreios campeiros, isqueiros, baralhos, kit churrasco, garrafas de vinho e uma quantia em dinheiro totalizando R$ 541,70, entre cédulas e moedas.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames médicos e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Após o contato com a Delegada de Plantão, ele foi autuado em flagrante pelos crimes cometidos.