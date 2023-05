Clube Comercial de Dom Pedrito vence Torneio de Bochas Integração da Amizade em Alegrete

A Sociedade Italiana de Alegrete, foi palco de mais uma edição do Torneio de Bochas. O último final de semana, entre os dias 19, 20 e 21 de maio, foi realizado o 17º Torneio de Bochas Integração da Amizade, com participação de 17 equipes da região.

Neste ano os promotores homenagearam o alegretense Osmar Trindade dos Santos, contabilista aposentado e um grande incentivador do esporte da bocha, ex-presidente do clube Juventude e um dos fundadores da extinta Liga de Bochas de Alegrete.

Homenageado fez a entrega da taça de campeão para os pedritenses

O evento aqueceu a economia do município, e contou além das equipes de Alegrete, bochófilos de Uruguaiana, Manoel Viana, Faxinal do Soturno, Santana do Livramento, Rivera (Uruguai), Santiago e Dom Pedrito.

Os jogos foram realizados nas canchas da Sede da Sociedade Italiana, na Afuncaal, e no Daer. Após muitos embates, a grande final foi realizada na tarde de domingo, entre o Clube Comercial de Dom Pedrito e a Liga Vianense de Bochas. Vitória e título para cidade do Ponche Verde.

Liga Vianense levou o vice do Torneio Integração de Bocha

A Liga Vienense de Bochas de Manoel Viana ficou com o vice. O 3º Lugar coube ao seleto time da Sociedade Italiana de Alegrete que superou o Clube Retalhista de Uruguaiana.

Time da Sociedade Italiana foi o terceiro melhor da competição

Uruguaiana ficou com o 4º lugar na competição

Fotos: reprodução