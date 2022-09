Homem bate na companheira, é enquadrado na Lei Maria da Penha e já está no Presídio

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher de 25 anos acionou a Brigada Militar depois de ter sido agredida com socos e chutes pelo companheiro.

As agressões ocorreram na residência do casal no bairro Macedo, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada pela vítima que se refugiu na casa da mãe, no mesmo bairro.

Assim que os policiais chegaram no endereço, a mulher relatou que o homem estaria embriagado e sob efeito de drogas, por esse motivo discutiram e ela foi agredida com socos na face e chutes nas costas.

Na sequência, conseguiu sair de casa com um filho do casal e foi até a residência da mãe para fugir do agressor.

Desta forma, os PMs foram até o local, onde o suspeito estava em frente à casa, muito alterado e resistiu a abordagem.

Diante disso, foi necessário algema-lo para conduzi-lo à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete.

A vítima desejou Medidas Protetivas e representação criminal , e em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por Lei Maria da Penha- Violência doméstica.

Depois de ouvido, o indivíduo de 27 anos seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.