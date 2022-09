Passeio ciclístico para alertar sobre a Semana Nacional do Trânsito

Share on Email

Na tarde de sábado(24), ocorreu em Alegrete, uma passeio ciclistico alusivo à Semana Nacional do Trânsito.

Intitulada “Juntos salvamos vidas”, a ação contou com a presença da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), em parceria com o Centro de Formação de Condutores – CFC Alegrete.

Também participaram, integrantes do Trilha Aventura e outros ciclistas.

O evento faz parte da Semana Nacional do Trânsito no município. O passeio saiu da frente do CFC de Alegrete, na rua Luiz de Freitas, passou pela Praça Getúlio Vargas, desceu a Mariz e Barros, Praça Rui Ramos e retornou ao CFC.