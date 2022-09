Bairro Olhos Dágua prepara área para sua pracinha infantil

A líder comunitária do bairro Olhos D’água de Natal, Denilse Figueiró, diz que um espaço antigo conquistado ainda à época do Prefeito Pillar, agora se transforma em pracinha do bairro.

Em uma parceria com a madeireira Linden e Secretaria de Infra estrutura, o espaço está sendo construído e agora para o dia 12 de outubro, a comunidade já prepara a festa das crianças na área de lazer do Olhos D’água de Natal.

Praça do Olhos Agua sendo montada

Denilse Figueiró destaca que a Madeireira Linden entrou com a mão de obra e vai transformar o espaço que é do bairro há muito tempo, na área de lazer às crianças. É uma conquista, porque comunidades de bairros distantes do centro onde muita coisa acontece, precisam do seu espaço de lazer.