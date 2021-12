Homem bêbado e armado é preso nos Canudos

Vulgo Pituta, de 48 anos, foi preso pela Brigada Militar após denúncias de que ele estava ameaçando pessoas, em um bar, com uma arma de fogo.

De acordo com informações dos policiais, a guarnição foi acionada em um bar no bairro Canudos. O indivíduo já não estava mais no local, porém, diante das características os PMs o localizaram poucos metros do endereço.

O homem apresentava visíveis sinais de embriaguez e estava muito agressivo. Ele foi abordado e, na revista pessoal foi encontrado com o acusado, um revólver argentino, municiado com nove cartuchos.

Ele resistiu à prisão e foi necessário uso de algemas. Vulgo Pituta foi levado à delegacia de Polícia onde a Delegada Fernanda Mendonça, determinou prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, afiançável em dois salários mínimos.