Prefeitura quer detectar portadores assintomáticos do coronavírus

Algumas pessoas com o novo coronavírus não apresentam sinais da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) sempre afirmou que as pessoas infectadas pelo vírus, mas que não possuem sintomas, também transmitem o vírus.

Com os eventos de final de ano, a liberação em muitas restrições, é previsto uma aglomeração que pode impactar em mais casos positivos diante do quadro atual que é quase nulo na cidade.

Por esse motivo, uma ação da Secretaria de Saúde do Município terá uma importante avaliação dos casos, em quem pode ser assintomático.

Na próxima quinta-feira, 30/12, às ESFs Piola, Vera Cruz, Cidade Alta, Nova Brasília, Bento Gonçalves e Promorar estarão realizando testes de Antígeno para detecção de Covid-19 em pessoas que não possuem sintomas.

O objetivo é rastrear infectados que não estão manifestando sintomas da doença. Os exames serão realizados das 14h às 16h. Para mais informações, as pessoas devem entrar em contato com as respectivas ESFs.