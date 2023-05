Entre os Top 8, Alegrete coloca dois cavalos na Final Morfológica 2023

Alegrete na Fronteira Oeste do estado, foi palco do 8º Passaporte Mofológico à Expointer 2023. Coube a Vladson Chaves, atual presidente do Núcleo de a Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete, junto à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), realizarem mais um grande evento do melhor da raça.

Buscando selecionar e carimbar o passaporte de mais quatro machos e quatro fêmeas para a Grande Final Morfológica, um dos pilares de seleção da Raça, o Núcleo sediou o oitavo Passaporte Morfológico à Expointer 2023 deste Ciclo, qual foi realizado entre os dias 27 a 29 de abril, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Além do olhar preciso do jurado Luis Alberto Martins Bastos, auxiliado por Fernando Guilherme Horst, os 62 animais admitidos pela técnica do Cavalo Crioulo, Christina Mello Freitas, foram observados pelos criadores e publico em geral que rodearam a pista de julgamento, preenchendo assim as arquibancadas e estruturas montadas para receber de forma aconchegante a todos, acompanhando as ordenações das Categorias, Campeonatos e Grande Campeonatos de Machos e Fêmeas.

Deparando-se com animais de bons níveis, Luis Alberto Martins Neto destaca: “Encontrei filas homogêneas e outras com animais mais distintos, mas no geral, tivemos em pista bons animais, de bons níveis, espero poder vê-los em destaque ainda no final deste ciclo”.

Consagrando-se Grande Campeã entre as fêmeas e Melhor Exemplar da Raça, também Primeiro Prêmio de Categoria e Campeã Potranca Menor, em terras que foi criada, a picaça Farrapa 1530 da Estância Escondida de Alegrete, ela agradou e recebeu elogios dos jurados, “No Grande Campeonato, encontramos quatro bons ventres. A potranca picaça é de uma boa classe, bom pescoço, boa linha de cima, boa garupa, bom tórax”, enfatizou Bastos. Ela uma filha de Aqui Estoy de Santa Juvita e Urubutinga 1308 da Escondida, é de criação e exposta por José Inácio e Vinícius Freitas, Estância Escondida, Alegrete, Rio Grande do Sul.

Já entre os “padrillos”, PO Nosotros, puxou a fila dos Machos, sendo eleito Campeão deste Passaporte, ele que também conquistou o Primeiro Prêmio de Categoria e Campeão no Campeonato Cavalo Adulto. O zaino filho de Destaque da Maya com Nochera Pichona, foi criado e exposto por Gonçalo Porto Silva, Estância Don Marcelino, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. “Bom o grande Campeão, um Cavalo muito equilibrado, uma boa linha de cima, boa profundidade, bom pescoço, boa garupa, cavalo que caminha com facilidade”, comenta o jurado.

Dentre os oito animais selecionados, destaque também para o Quarto Melhor Macho, Valete L da Reconquista-TE, de criação de Marcelo Tellechea Cairoli, da Reconquista Agropecuária Ltda de Alegrete.

Finalizado todo o protocolo de julgamento, entrega das premiações e agradecimentos, assim como o tradicional desfile das capas dos Animais Passaporteados, o presidente Vladson Chaves, com emoção fez uso da palavra em agradecimento a todos que estiveram prestigiando o evento. “Só tenho a agradecer por todos que dedicaram momentos das suas vidas, sejam criadores, cabanheiros, jurados, representantes e apoiadores da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos – ABCCC, em estar aqui fazendo este evento acontecer, muitos por esta pista por aqui passaram, então aqui fica meu agradecimento”, encerrou o presidente.

Confira os premiados em Alegrete:

FÊMEAS

Grande Campeã e Melhor Exemplar da Raça

BOX 33 FARRAPA 1530 DA ESCONDIDA

RP 1530, B609047, NMGC 7, 12/11/2020, F Picaça, por AQUI ESTOY DA SANTA JUVITA (B201279) e URUBUTINGA 1308 DA ESCONDIDA (B400826)

Criador:JOSÉ INÁCIO E VINÍCIUS FREITAS

Expositor: JOSÉ INÁCIO E VINÍCIUS FREITAS

Estabelecimento: ESTÂNCIA ESCONDIDA, Alegrete- RS

Reservada Grande Campeã

BOX 45 AS MALKE GLÓRIA

RP 1275, B536024, NMGC 6, 08/12/2017, F Zaina Escura, por AS MALKE SEDUTOR-TE (B269661) e AS MALKE LANÇA (B175007)

Criador:JOSÉ SCHUTZ SCHWANCK

Expositor: SUCESSÃO DE JOSÉ SCHWANCK

Estabelecimento: CABANHA MALKE, Uruguaiana- RS

Terceira Melhor Fêmea

BOX 43 IEMANJÁ DO ITAÓ

RP 919, B585824, NMGC 6, 02/12/2019, F Picaça Bragada, por JLS HERMOSO (B173417) e CAMBONA DO ITAÓ (B453079)

Criador:CÁSSIO SOUZA BONOTTO

Expositor: CÁSSIO SOUZA BONOTTO

Estabelecimento: CABANHA ITAÓ, Santiago- RS

Quarta Melhor Fêmea

BOX 40 KT GERTRUDES

RP 682, B583940, NMGC 7, 20/02/2020, F Colorada Bragada, por KT AMANHECER (B438313) e KT UTOPIA (B354889)

Criador:ALFREDO,GUILHERME E DIEGO TELLECHEA

Expositor: ALFREDO,GUILHERME E DIEGO TELLECHEA

Estabelecimento: CABANHA KT, Uruguaiana- RS

MACHOS

Grande Campeão

BOX 26 PO NOSOTROS

RP 935, B570799, NMGC 8, 08/10/2018, M Zaina, por DESTAQUE DA MAYA (B311468) e NOCHERA PICHONA (B267365)

Criador:GONÇALO PORTO SILVA

Expositor: GONÇALO PORTO SILVA

Estabelecimento: ESTÂNCIA DON MARCELINO, Lavras Do Sul- RS

Reservado Grande Campeão

BOX 13 NJE INCRÍVEL-TE

RP 44, B608781, NMGC 7, 03/10/2020, M Colorada Bragada, por FANTÁSTICO DE SÃO PEDRO (B396137) e NJE PRECIOSA -TE (B532121)

Criador:NAUDÁRIO CERATTI VEGA

Expositor: NAUDÁRIO CERATTI VEGA

Estabelecimento: CABANHA DOM GREGÓRIO, Giruá- RS

Terceiro Melhor Macho

BOX 1 SERENO DA CABANHA SANTA FÉ

RP 697, B614904, NMGC 7, 05/02/2021, M Colorada, por JA IMPULSO (B317108) e IMPERATRIZ DA BOA VISTA (B197716)

Criador:GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS

Expositor: GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS

Estabelecimento: CABANHA SANTA FÉ, Aceguá- RS

Quarto Melhor Macho

BOX 20 VALETE L DA RECONQUISTA-TE

RP 1668, B614195, NMGC 8, 31/12/2019, M Lobuna, por GOLILLA PATRON (B467678) e RAINHA 1241 DA RECONQUISTA (B499362)

Criador:MARCELO TELLECHEA CAIROLI

Expositor: MARCELO TELLECHEA CAIROLI

Estabelecimento: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA LTDA., Alegrete- RS.

Fotos: Felipe Ubrich