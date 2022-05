Homem coloca fogo na casa do pai no bairro Renascer

Share on Email

Na tarde deste domingo, 15, um homem conhecido como Gersinho colocou fogo na residência do pai, no bairro Renascer, em Alegrete.

Segundo informações de alguns vizinhos, o acusado já havia mencionado que iria colocar fogo na casa e, nesta tarde, enquanto o pai estava trabalhando, ele teria provocado o sinistro que destruiu a residência.

Ainda, conforme algumas testemunhas, após colocar fogo, Gersinho teria ficado dentro da casa e precisou ser retirado pelos vizinhos.

O Corpo de Bombeiros de Alegrete foi acionado e chegou rápido no endereço, contudo, as chamas já tinham consumido a casa.

Diante da situação e do relato de moradores que o acusado estaria em surto, colocando a integridade dele e de outros em risco, o Samu Mental foi acionado.

A Brigada Militar, também, esteve no local para prestar apoio aos Bombeiros.

A residência foi totalmente destruida, sendo assim, o pai de Gersinho que estava trabalhando no interior do Município, ficou apenas com algumas peças de roupas.