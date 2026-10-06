“Meu Baita Chão, meu Alegrete”: Zucco manda recado à cidade natal após vitória ao Governo do RS

Alegretense eleito governador do Rio Grande do Sul agradeceu o carinho da comunidade, celebrou o resultado das urnas e afirmou que Alegrete estará inserido em sua estratégia para um Estado com crescimento e prosperidade

Pouco depois de confirmar sua vitória nas urnas e ser eleito novo governador do Rio Grande do Sul, o alegretense Luciano Zucco fez questão de dirigir uma mensagem especial à sua cidade natal.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zucco destacou a alegria pelo resultado da eleição e fez questão de agradecer aos alegretenses pelo carinho e pela atenção recebidos ao longo da caminhada eleitoral.

“Meu Baita Chão e meu Alegrete”, afirmou o governador eleito, ao iniciar a mensagem destinada à comunidade alegretense.

Com um tom emocionado e visivelmente satisfeito com a conquista, Zucco afirmou que precisava falar com sua cidade natal após o resultado das urnas. O alegretense também antecipou que pretende retornar em breve a Alegrete para comemorar a vitória junto à comunidade. “Tinha que falar com minha cidade natal. Em breve estaremos aí para comemorar. Gratidão”, declarou.

Agradecimento aos alegretenses

Na mensagem, o governador eleito fez questão de reconhecer o apoio recebido dos moradores de Alegrete e agradeceu diretamente à comunidade. A relação de Zucco com o município ganhou destaque durante a campanha, especialmente por sua origem alegretense. Agora, após conquistar o comando do Estado, ele reforçou que sua cidade natal continuará fazendo parte de sua trajetória e de seus planos para o Rio Grande do Sul.

Em sua manifestação, Zucco também sinalizou que o momento de comemoração dará lugar ao trabalho. Para o governador eleito, a vitória representa o início de uma nova etapa e de um compromisso com o desenvolvimento do Estado. “Agora é hora de trabalhar”, destacou.

Alegrete dentro da estratégia para o Estado

Ao falar sobre os próximos passos, Zucco afirmou que pretende trabalhar por um Rio Grande do Sul mais próspero e com crescimento, colocando Alegrete como parte dessa estratégia.

“Se Deus quiser ter um RS próspero, com crescimento, e nosso Alegrete faz parte dessa estratégia”, afirmou o governador eleito.

A declaração reforça o vínculo do novo chefe do Executivo estadual com o município onde nasceu e também projeta expectativas para a participação de Alegrete nas políticas e investimentos que serão definidos pelo novo governo. Ao final do vídeo, Zucco voltou a mandar um abraço aos alegretenses e encerrou a mensagem em clima de celebração:

“Beijo no coração. Vamos, Rio Grande!”

A manifestação repercutiu entre os alegretenses, que acompanharam a vitória do conterrâneo e agora aguardam seu retorno à cidade para a comemoração anunciada pelo próprio governador eleito. Do “Baita Chão” para o comando do Palácio Piratini, Luciano Zucco fez questão de, logo após a vitória, voltar os olhos para suas origens e deixar um recado à comunidade que marcou sua história: Alegrete continuará fazendo parte de sua caminhada e, segundo ele, também de sua estratégia para o futuro do Rio Grande do Sul.

Fotos: Mateus Raugust