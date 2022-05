Homem de 25 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em via pública

Na madrugada de domingo(15), a Brigada Militar através do 6º BPChq, prendeu em flagrante um indivíduo, de 25 anos, por tráfico de drogas, em Alegrete.

Durante patrulhamento tático, as equipes do 6º BPChq que estão atuando em Alegrete com vistas à reprimir os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), abordaram um indivíduo que transitava em via pública em atitude suspeita. Durante a revista pessoal foram encontrados, com o acusado, uma quantia em dinheiro e duas buchas de maconha.

Já o outro homem abordado na companhia do acusado, estava com 50 reais e disse ser usuário e que iria adquirir droga. Diante do exposto o homem de 25 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia e determinado flagrante por tráfico de drogas pelo Delegado de Plantão.

Depois de ouvido, foi encaminhado ao presídio Estadual de Alegrete.