Programa Cidade Empreendedora vai incentivar o segmento gastronômico do Município

O prefeito Márcio Amaral e o vice prefeito Jesse Trindade, acompanhados da secretária de Desenvolvimento e Turismo Caroline Figueiredo, apresentaram ao presidente do Centro Empresarial Francisco Pedroso e aos diretores Danilo Schmidt e Cássio Mileto Sobrosa, o Programa Cidade Empreendedora, realizado em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande Do Sul (SEBRAE-RS).

O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e fomentar o empreendedorismo. A sua missão é engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção de políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. O programa terá duração de 2 anos e a atuação prática nos municípios acontece através da implementação de soluções através do SEBRAE/RS.

“O Centro Empresarial temos muitas expectativas sobre o Cidade Empreendedora e desejamos que nossa cidade possa aproveitá-lo ao máximo. É uma grande iniciativa, no sentido de contribuir com a qualificação profissional e o desempenho dos nossos empreendedores. Queremos ser parceiros da Prefeitura na divulgação e no desenvolvimento desse projeto tão importante”, declarou o presidente do Centro Empresarial de Alegrete, Francisco Pedroso.

A primeira etapa do Cidade Empreendedora está com inscrições abertas até dia 21 de maio, às 12h, para empresas do ramo da gastronomia. As inscrições podem ser realizadas no Centro Administrativo Municipal, através do Gabinete do vice-prefeito Jesse Trindade, pelos fones 3961.1607 ou (55) 99677.14444 pelo contato com Laíze Machado.