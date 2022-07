Homem defende mulher atacada por cães e, logo em seguida, sofre violenta agressão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com relato da vítima, ela estava em via pública, na companhia da esposa quando cães atacaram a mulher.

Para defendê-la, o homem jogou algumas pedras nos cães e, de forma repentina, percebeu a aproximação de dois indivíduos que passaram a agredi-lo.

Jovem de 24 anos está desaparecida desde o último dia 6 de julho

A vítima disse que os acusados são pai e filho. Com pedaços de madeiras e outros objetos, que ele não identificou, os indivíduos bateram, até que ele conseguiu sair do local, porém, ficou com muitas lesões.

Diante da situação, o homem procurou a Delegacia de Polícia para registro e solicitou representação criminal contra os dois acusados.

O fato aconteceu no bairro Saint Pastous, Zona Leste, em Alegrete.