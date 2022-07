Jovem de 24 anos está desaparecida desde o último dia 6 de julho

Share on Email

Moradora do bairro Centro, procurou a Delegacia de Polícia em decorrência do desaparecimento da filha de 24 anos.

De acordo com a mulher, a jovem sofre de esquizofrenia e esteve internada vários dias na Santa Casa de Alegrete, contudo, depois que deu alta, teria ficado um período no bairro Maria do Carmo.

A jovem estaria na companhia de um homem e quando voltou pra casa estaria com alguns hematomas. Todavia, ficou pouco tempo em casa e novamente saiu, desta forma, a mulher está sem notícias da filha, Luiza de Oliveira, desde o último dia 6.

A mãe disse que já buscou informações da filha em vários locais e as últimas denúncias, são de que ela estaria no bairro Macedo.

Todas as informações sobre o paradeiro de Luiza de Oliveira são bem vindas e podem ser repassadas para o 190 ou Polícia Civil de Alegrete.