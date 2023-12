Homem é alvejado por cinco tiros pelas costas em tentativa de execução em Alegrete

Na segunda-feira (25), por volta da meia-noite, um homem de 39 anos foi alvo de um ataque a tiros e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A vítima foi atingida por cinco tiros, distribuídos na região da cabeça e do corpo. Em seu depoimento à Brigada Militar, que foi acionada, o homem relatou que saiu de casa com o intuito de comprar cerveja e foi alvejado pelas costas, não conseguindo identificar o autor dos disparos. Conforme informações, ele havia sido ameaçado na noite anterior por um indivíduo conhecido do bairro, o qual o acusou de manter um relacionamento com sua companheira.

O alegretense não possui antecedentes criminais. Natural do Baita Chão, reside há anos em Santa Catarina e está na cidade para passar o fim de ano com a família. Ele permaneceu sob cuidados médicos na UPA, onde seria submetido a exames para avaliar a extensão dos ferimentos.

Até o momento, as informações disponíveis indicam que a vida da vítima não está em risco, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Alegrete com tentativa de homicídio.