Homem é assassinado a facadas em Alegrete

Compartilhe















Na madrugada deste sábado(9), um homem, de 37 anos, foi morto a facadas, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima foi identificada como Osório Fernandes Alves Neto. Ele estava participando de um jantar na casa do vizinho quando um motoboy chegou com uma mulher de uma casa noturna.

Morte de adolescente no Parque dos Patinhos mobilizou familiares e amigos neste domingo

No momento em que o acusado visualizou a vítima, teria ocorrido um desentendimento por um contato(encontro), anterior do Osório com a garota de programa. Eles entraram em luta corporal e os outros dois amigos tentaram intervir, mas o motoboy o esfaqueou no peito. A mulher da casa noturna também o agrediu(a vítima), com o capacete. Ele não resistiu e morreu no local.

Na sequência, o acusado e a mulher fugiram de moto. O homicídio foi por volta das 4h20min, na rua Barão do Cerro Largo, Centro.

“Cama” perigosa expõe homem a risco de morte

O proprietário da casa e o outro amigo acionaram o Samu que constatou o óbito. Informações preliminares dão conta de duas facadas no peito. Uma das testemunhas disse que foi tudo muito rápido e não chegou a ver que o motoboy estava com a faca.

A Brigada Militar foi chamada, assim como, a Polícia Civil e a Perícia de Santana do Livramento. Este é o segundo homicídio do ano em Alegrete.